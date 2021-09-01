В краснодарской школе появился первый "Ы" класс

В краснодарской школе появился первый класс "Ы". В школу № 94 пришли сразу 840 новых учеников, там сформировали 28 первых классов. Для их обозначения использовали почти все буквы алфавита, в том числе "Ы".

Торжественная линейка 1 сентября в этой школе проходила в несколько этапов. Учиться дети будут в трех корпусах.

В 2019 году Краснодар уже ставил рекорд по числу первых классов в одной школе, тогда их было 24 – от "А" до "Ш". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.