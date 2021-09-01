В Москве 1,5 млн учеников пошли в школы и колледжи

Полтора миллиона московских школьников и студентов 1 сентября отправились на учебу. Пары и уроки уже в разгаре. Позади торжественные линейки, которые в этом году проходили с учетом антиковидных правил.

Чтобы родители все-таки смогли сделать фотографии своих школьников и передать их в руки учителей лично, праздник организовали. Но потоки людей разделили, дети тоже пересекались в основном только со своими одноклассниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.