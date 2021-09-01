Столичные школьники поделились впечатлениями о 1 сентября

В Москве проходит День знаний. На торжественных линейках уже стоят нарядные школьники. Многие ученики поделились своими впечатлениями о прошедших каникулах и рассказали, чего ждут от нового учебного года.

"Это такой день, когда ты очень взволнован и снова идешь в школу, тем более, когда ты десятый класс", – отметила школьница из ТиНАО.

Многие ученики также с нетерпением ждали 1 сентября, чтобы увидеть новую школу и новых одноклассников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.