В Москве началась акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"

У москвичей есть возможность помочь учащимся в новых регионах России. В столице стартовала в третий раз акция "Соберем ребенка в школу".

Канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебы вещи принимают в 20 пунктах. Они открыты почти во всех округах столицы в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

