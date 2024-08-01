01 августа, 08:45Общество
В Москве началась акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"
У москвичей есть возможность помочь учащимся в новых регионах России. В столице стартовала в третий раз акция "Соберем ребенка в школу".
Канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебы вещи принимают в 20 пунктах. Они открыты почти во всех округах столицы в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.