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01 июля, 07:45

Общество

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

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В июле в 46 колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей. Будущих абитуриентов и выпускников школ приглашают познакомиться с разными профессиями, посетить мастерские и лаборатории, а также пообщаться с преподавателями, студентами и представителями работодателей.

Мероприятия позволят ребятам лучше понять особенности выбранной специальности и сделать осознанный выбор направления для дальнейшего обучения. Подробный график проведения дней открытых дверей размещен на сайте "Московское образование".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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