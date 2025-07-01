В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

В июле в 46 колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей. Будущих абитуриентов и выпускников школ приглашают познакомиться с разными профессиями, посетить мастерские и лаборатории, а также пообщаться с преподавателями, студентами и представителями работодателей.

Мероприятия позволят ребятам лучше понять особенности выбранной специальности и сделать осознанный выбор направления для дальнейшего обучения. Подробный график проведения дней открытых дверей размещен на сайте "Московское образование".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.