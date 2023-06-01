Новости часа: более 66 тыс человек сдают ЕГЭ по математике в столице 1 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 июня в Москве более 66 тысяч человек сдают ЕГЭ по математике. Это данные департамента образования.

В России начинается эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте. Об этом сообщил кабмин.

Суд в Москве впервые оштрафовал приложение WhatsApp на три миллиона рублей за рассылку сообщений о продаже антидепрессантов. Об этом заявили СМИ.