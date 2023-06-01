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12:45

Общество

Новости часа: более 66 тыс человек сдают ЕГЭ по математике в столице 1 июня

Новости часа: более 66 тыс человек сдают ЕГЭ по математике в столице 1 июня

Около 66 тысяч московских выпускников сдают ЕГЭ по математике 1 июня

Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Шойгу заявил, что целью атаки БПЛА были гражданские объекты в Москве

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве

Новости часа: летний сезон проекта "Спортивные выходные" начнется 3 июня

Российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку 29 мая

Новости часа: ФСБ разоблачила мошенников, которые похищали деньги страховых компаний

Собянин сообщил об успехах школьников столицы на Азиатской физической олимпиаде в Монголии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 июня в Москве более 66 тысяч человек сдают ЕГЭ по математике. Это данные департамента образования.

В России начинается эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте. Об этом сообщил кабмин.

Суд в Москве впервые оштрафовал приложение WhatsApp на три миллиона рублей за рассылку сообщений о продаже антидепрессантов. Об этом заявили СМИ.

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