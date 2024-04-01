Благодаря столичному стандарту подготовки к ЕГЭ московские выпускники стали в три раза чаще поступать на бюджет в лучшие вузы страны. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас школьники готовятся к экзамену на практикумах по предметам, которые они выбрали для поступления. Кроме того, в образовательных учреждениях пересмотрели подход к распределению нагрузки в 11-м классе. Теперь подростки завершают общую программу в первые полгода, и у них появляется больше времени на подготовку к ЕГЭ.

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