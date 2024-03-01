01 марта, 11:30Город
В центре "Профессии будущего" рассказали об обучении рабочим профессиям
Получить новую специальность в Москве можно всего за 3,5 месяца. Короткие программы обучения есть в центре "Профессии будущего". Там помогают построить карьеру и найти новое дело жизни.
В настоящее время отмечается высокий спрос на специалистов рабочих профессий. По поручению президента, в ближайшие четыре года нужно подготовить один миллион таких сотрудников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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