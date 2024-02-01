Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах

Практикумы для подготовки к ЕГЭ начались в Москве для одиннадцатиклассников. С 1 февраля и до мая в расписании учеников 11-х классов сделали акцент на предметы, которые предстоит сдавать на единых госэкзаменах. Таким видам занятий выделили почти половину учебного времени.

Насколько эффективны практикумы? Какие мероприятия существуют в школе, чтобы справиться с волнением перед экзаменами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.