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Новости

01 февраля, 23:30

Общество

Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах

Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах

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Практикумы для подготовки к ЕГЭ начались в Москве

Практикумы для подготовки к ЕГЭ начались в Москве для учеников 11-го класса

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Практикумы для подготовки к ЕГЭ начались в Москве для одиннадцатиклассников. С 1 февраля и до мая в расписании учеников 11-х классов сделали акцент на предметы, которые предстоит сдавать на единых госэкзаменах. Таким видам занятий выделили почти половину учебного времени.

Насколько эффективны практикумы? Какие мероприятия существуют в школе, чтобы справиться с волнением перед экзаменами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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