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Новости

01 февраля, 20:00

Общество

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ с 1 февраля

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ с 1 февраля

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В московских школах с 1 февраля 11-классники начали обучение в новом формате – с упором на подготовку к ЕГЭ. Это позволяет будущим выпускникам сосредоточить внимание на изучении тех предметов, которые они выбрали в качестве сдачи экзамена.

Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, на специальных практикумах в школе будут подробно разбирать экзаменационные задания и отрабатывать сложные темы. Это позволит ученикам максимально хорошо подготовиться к экзамену в стенах своей школы и со своими учителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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