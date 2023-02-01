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01 февраля, 14:20

M24.RU

Москвичам рассказали о поддержке юных талантов в сфере культуры и искусства

Москвичам рассказали о поддержке юных талантов в сфере культуры и искусства

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1 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Поддержка юных талантов Москвы в сфере культуры и искусства".

Перед журналистами выступили:

  • заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Юлия Еремеева;
  • доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина;
  • председатель совета директоров детских школ искусств Москвы, директор ГБУДО Москвы "Детская школа искусств "Центр", ГБУДО Москвы "ДМШ имени Аренского", член Международного союза музыкальных деятелей Александра Полянская.
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