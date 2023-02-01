Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

80% московских одиннадцатиклассников перешли на новый формат подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

К пилотному проекту подключились 400 школ, в которых расписание уроков у выпускников стало более гибким. В нем по-прежнему остаются предметы, которые нужны для общего кругозора и физического здоровья. При этом основной упор делается на предметы, по которым ученик собирается сдавать экзамен. Они будут проходить в формате практикумов – на них ребята вплотную займутся отработкой заданий и вариантов, которые могут быть на экзамене. В рамках пилотного проекта впервые провели пробные ЕГЭ.

Как подчеркнула Ракова, это помогает школьникам определить свой уровень подготовки и убедиться в правильности выбора предметов. Как ожидается, новый формат поможет снизить дополнительную нагрузку на ребенка в виде репетиторов. Кроме того, на платформе "Московской электронной школы" все одиннадцатиклассники получили доступ к сотням видеоуроков, которые помогут в самостоятельной подготовке к экзаменам.

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