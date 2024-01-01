Рекорд по вводу образовательных учреждений побили в столице в 2023 году

2023 год в столице стал рекордным по количеству школ и детских садов, построенных за счет инвесторов. Об этом сообщается на портале мэрии.

Так, в 2023 году в городе ввели в эксплуатацию более чем полсотни образовательных учреждений. В общей сложности они рассчитаны почти на 22 тысячи детей.

Кроме того, в Москве появились новые объекты культуры, спорта и здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.