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01 января, 11:15

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Рекорд по вводу образовательных учреждений побили в столице в 2023 году

Рекорд по вводу образовательных учреждений побили в столице в 2023 году

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2023 год в столице стал рекордным по количеству школ и детских садов, построенных за счет инвесторов. Об этом сообщается на портале мэрии.

Так, в 2023 году в городе ввели в эксплуатацию более чем полсотни образовательных учреждений. В общей сложности они рассчитаны почти на 22 тысячи детей.

Кроме того, в Москве появились новые объекты культуры, спорта и здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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