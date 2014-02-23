В Сочи стартовали соревнования заключительного дня Олимпиады

В последний день Олимпиады будут разыграны 3 комплекта наград. Так, в 11.00 стартует мужской масс-старт на 50 километров. Бороться за победу будут Александр Легков, Максим Вылегжанин, Константин Главатских и Илья Черноусов.

В 13.30 начнется соревнование бобслейных четверок. От России выступят сразу три команды. Основные надежды на команду Александра Зубкова, который уже принес вместе с Алексеем Воеводой - одну золотую медаль на этих Играх.

В 16.00 состоится финал хоккейного турнира, на котором шведы сыграют с канадцами. На этом соревнования закончатся.

Трансляция с церемонии закрытия Сочинских Игр начнется в 20.00.