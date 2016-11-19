Почти миллион человек посетили выставки Серова и Айвазовского

Почти миллион человек успели посетить выставки Валентина Серова и Ивана Айвазовского в Третьяковской галерее. Об этом рассказал глава Министерства культуры Владимир Мединский.

Ажиотаж вокруг экспозиций знаменитых живописцев не утихает уже уже многие месяцы. Чтобы увидеть полотна художников, люди готовы часами стоять в очередях.

Выставка Айвозовского закрывается в воскресенье. Из-за рекордной посещаемости руководство Третьяковки приняло решение продлить работу заведения в выходные до полуночи.

Следующим крупным событием в галерее станет открытие выставки произведений Ватиканской пинакотеки, где собраны произведения многих легендарных мастеров. Подробности в сюжете телеканала "Москва 24".