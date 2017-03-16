Как реагировать на агрессию на дороге

Ролик с дорожным конфликтом на Старой Басманной улице набирает все больше просмотров. В Сеть попало видео, на котором один из водителей набрасывается на "Ниву" и начинает громить машину. Мужчина за рулем Chevrolet пытался перестроиться, но водитель "Нивы" поехал дальше, не уступив дорогу. Видимо, это и разозлило молодого человека.

Владелец пострадавшей машины не стал ввязываться в драку, а вместо этого сообщил о нападении в полицию. Как утверждает владелец "Нивы", по итогам независимой экспертизы повреждения от ударов оценили в сумму более 110 тысяч рублей.

В интернете регулярно появляются кадры с неадекватным поведением водителей на дорогах Москвы. Причем авторы многих роликов не только сами гордятся ими, но и ждут одобрения от пользователей.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".