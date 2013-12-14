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Новости

Новости

14 декабря 2013, 06:20

Два фигуранта по делу Миноборону могут быть амнистированы

Два фигуранта по делу Миноборону могут быть амнистированы

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Два фигуранта громкого уголовного дела о хищениях имущества Минобороны хотят воспользоваться правом экономической амнистии. Госдума России приняла её летом этого года.

Прекратить уголовное преследование попросили экс-руководители подотчетных Минобороны организаций "Оборонсервис" и "Оборонлогистика" Сергей Хурсевич и Евгений Бондарь. Их обвиняют в неуплате таможенных пошлин за ввезенные в Россию иностранные броневики. Ущерб государству по этим делам оценивается в 320 миллионов рублей.
новости Роман Карлов Оборонсервис амнистии
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