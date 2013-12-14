Два фигуранта по делу Миноборону могут быть амнистированы

Два фигуранта громкого уголовного дела о хищениях имущества Минобороны хотят воспользоваться правом экономической амнистии. Госдума России приняла её летом этого года.

Прекратить уголовное преследование попросили экс-руководители подотчетных Минобороны организаций "Оборонсервис" и "Оборонлогистика" Сергей Хурсевич и Евгений Бондарь. Их обвиняют в неуплате таможенных пошлин за ввезенные в Россию иностранные броневики. Ущерб государству по этим делам оценивается в 320 миллионов рублей.