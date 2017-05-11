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11 мая 2017, 14:15

Городское хозяйство

Собственник кафе в Турчаниновом переулке отказался сносить самострой

Собственник кафе в Турчаниновом переулке отказался сносить самострой

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Собственник кафе в Турчаниновом переулке не захотел сносить незаконную пристройку к своему заведению, передает телеканал "Москва 24". Само кафе располагается на территории спортивно-оздоровительного комплекса. Самострой заметили работники Государственной инспекции по недвижимости и сообщили в районную управу.

Заместитель главы Управы района Хамовники Екатерина Берсенева сообщила, что собственники были извещены, что их постройка является незаконной, им давался срок на добровольный демонтаж, но ничего не было сделано.

После обращения в департамент региональной безопасности в Турчаниновом переулке начали сносить пристройку.
новости городское хозяйство Полина Соловьева
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