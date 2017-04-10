Российский фильм "Время первых" стал лидером проката

Российский фильм "Время первых" о первом выходе человека в открытый космос стал лидером проката, передает телеканал "Москва 24".

За первые выходные фильм заработал больше 150 миллионов рублей и по недельным сборам обошел мультфильм "Босс-молокосос" и фантастику "Призрак в доспехах".

Сюжет картины "Время первых" основан на реальных событиях. Как известно, подготовка летчиков Павла Беляева и Алексея Леонова проходила совсем не гладко. За две недели до полета взорвался тестовый корабль, а в самом космосе возникали нештатные ситуации. Однако подвиг все же удалось совершить.

Прокатчики и Минкультуры долго искали для премьеры подходящую дату, стараясь развести ее с выходом новой части "Форсажа". В итоге российскую ленту поставили на 6 апреля, а американский блокбастер выпустят на экраны 10 апреля.