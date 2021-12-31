Российские ученые потратили 742 тысячи рублей на изучение ада

На портале госзакупок обнаружился тендер, согласно которому в 2021 году на исследование зла и ада в России потратили 742 тысячи рублей. Во столько оценили работу кандидата философских наук Игоря Гаспарова.

Ученый проводил исследование на тему "Является ли злом существование ада".

В общей сложности за минувший год философы потратили около 3 миллионов рублей. Согласно сайту госзакупок, 686 тысяч рублей ушло на измерение зла, 742 тысячи рублей – на исследование понятия "ад", а 667 тысяч рублей направили на изучение австрийской философии XIX – начала XX века.

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