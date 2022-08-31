Необычные природное явление сняли на пике Советов

В горах Алматы удалось заснять горного призрака. Правда, приведение на пике Советов – ненастоящее. Это природное явление, когда тень наблюдателя появляется на поверхности облаков или тумана. Иногда тень окружают цветные кольца, которые образуются из-за капель влаги, отражающих солнечный свет.

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