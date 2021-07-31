В Роскосмосе назвали возможные причины инцидента с модулем "Наука"

Российские космонавты наконец открыли люк модуля "Наука", который прибыл на МКС еще в четверг. Перед этим они провели продувку топливных магистралей модуля гелием и окислителем.

Сделали это, чтобы не было повторений недавней внештатной ситуации. Тогда после стыковки "Науки" со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС включили двигатели корабля "Прогресс". После этого происшествия NASA отменило плановый испытательный полет к станции корабля Starliner.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.