"Спецпроект. Наука": биохакинг

Идея бессмертия привлекала человека издревле. Однако достичь этого не удалось еще никому. Тем не менее можно увеличить продолжительность жизни. Мода на биохакинг завоевывает все новых и новых сторонников. В переводе с английского это слово означает "взломать биологию".

Адепты биохакинга верят, что могут увеличить продолжительность жизни, при этом сохранив здоровье и активность. Правда ученые эту систему называют неоднозначной. Все ли средства хороши ради эфемерного продления жизни? Что из арсенала биохакеров стоит взять на вооружение "обычным смертным"?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.