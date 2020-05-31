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31 мая, 13:00

Наука

"Спецпроект. Наука": биохакинг

"Спецпроект. Наука": биохакинг

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Идея бессмертия привлекала человека издревле. Однако достичь этого не удалось еще никому. Тем не менее можно увеличить продолжительность жизни. Мода на биохакинг завоевывает все новых и новых сторонников. В переводе с английского это слово означает "взломать биологию".

Адепты биохакинга верят, что могут увеличить продолжительность жизни, при этом сохранив здоровье и активность. Правда ученые эту систему называют неоднозначной. Все ли средства хороши ради эфемерного продления жизни? Что из арсенала биохакеров стоит взять на вооружение "обычным смертным"?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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