Марсоход Curiosity снял облака на Красной планете

Марсоход Curiosity снял достаточно редкое явление – облака на Красной планете. Формируются они на высоте больше 60 километров из замерзшего углекислого газа и сухого льда.

Происходит это только на экваторе в самое холодное время года. Кристаллики льда дают красивый эффект на закате – рассеивают лучи заходящего солнца, тогда облака переливаются разными цветами и светятся на фоне темноты.

Впечатлениями поделились специалисты НАСА. Они отметили, что марсоходу удалось снять перламутровые облака в нежных пастельных тонах.

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