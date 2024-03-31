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Новости

31 марта, 13:15

Наука

Спутник "Ресурс-П" успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз"

Спутник "Ресурс-П" успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз"

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Спутник "Ресурс-П" успешно был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщили во время трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 12:37 по московскому времени с космодрома Байконур. Спутник будет наблюдать за Землей. Он займется исследованием природных ресурсов и поиском полезных ископаемых, а также станет контролировать загрязнение окружающей среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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