Спутник "Ресурс-П" успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз"

Спутник "Ресурс-П" успешно был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз". Об этом сообщили во время трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 12:37 по московскому времени с космодрома Байконур. Спутник будет наблюдать за Землей. Он займется исследованием природных ресурсов и поиском полезных ископаемых, а также станет контролировать загрязнение окружающей среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.