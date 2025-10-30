30 октября, 07:45Наука
Москвичи смогут увидеть охотничье суперлуние 5 ноября
В начале ноября москвичи смогут увидеть редкое астрономическое событие – охотничье суперлуние. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние за весь год и будет казаться особенно большой и сияющей.
По данным Московского планетария, это произойдет в среду, 5 ноября. Фаза полнолуния наступит в 16:20, а в ночь на 6 ноября спутник Земли окажется в перигее – минимальной точке своей орбиты.
