30 октября, 07:45

Наука

Москвичи смогут увидеть охотничье суперлуние 5 ноября

Москвичи смогут увидеть охотничье суперлуние 5 ноября

В начале ноября москвичи смогут увидеть редкое астрономическое событие – охотничье суперлуние. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние за весь год и будет казаться особенно большой и сияющей.

По данным Московского планетария, это произойдет в среду, 5 ноября. Фаза полнолуния наступит в 16:20, а в ночь на 6 ноября спутник Земли окажется в перигее – минимальной точке своей орбиты.

Читайте также
Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

