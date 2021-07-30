Корабль Starliner не отправился к МКС из-за инцидента с модулем "Наука"

NASA отложило запланированный на 30 июля полет корабля Starliner к МКС после инцидента с модулем "Наука". Как отметили в агентстве, экипаж сможет проверить работу модуля, который накануне прибыл к станции.

Именно после стыковки и произошла нештатная ситуация. Экипаж открыл люк модуля, а двигатели "Науки" вдруг включились. Из-за этого станцию развернуло на 45 градусов.

Чтобы погасить импульс, задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".

В "Роскосмосе" отметили, что в настоящее время на станции все хорошо, экипаж отдыхает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.