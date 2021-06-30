Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" отправилась к МКС

С Байконура запустили космический грузовик "Прогресс МС-17". На орбиту корабль доставила ракета-носитель "Союз-2.1а".

"Прогресс" везет на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, баллоны с кислородом, а также полторы тонны сухих грузов – различное оборудование и материалы.

Сближение с МКС и стыковка корабля с модулем "Поиск" запланирована на 2 июля. Сейчас на станции работает международный экипаж из 7 человек. Это российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавты NASA, француз и японец. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.