Ученые заявили, что 2022 год может стать самым холодным в истории

Метеорный шторм может оставить людей без лета. Такие прогнозы сделали некоторые ученые. В ночь на 31 мая Землю накроет облако космической пыли, которое выбросила одна из комет еще в 1995 году.

Теоретически это может засорить атмосферу планеты. Из-за этого 2022 год может стать самым холодным в истории Земли. Примерно так уже было в 1816 году. Тогда причиной небывалых холодов, предположительно, стала пыль в атмосфере от мощного извержения вулкана.

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