Россия прекратит работу на МКС, и уже приняла решение, когда это случится. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По его словам, публично заявлять о датах окончания работа, он не обязан. Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до прекращения сотрудничества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.