В октябре продолжительность светлого времени суток уменьшится на два часа

Световой день становится короче. Уже сейчас темнеет примерно в 18:00. В Московском планетарии рассказали, что в течение октября длительность светового дня уменьшится на 2 часа 15 минут, и к концу следующего месяца солнце будет видно только около 9 часов в сутки.

При этом в последние дни наблюдается необычная активность Солнца. В Российской академии наук сообщили, что накануне на звезде произошла самая мощная за последние три месяца вспышка. Магнитные бури возможны 29 сентября. В связи с этим метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.

