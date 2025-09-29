Форма поиска по сайту

29 сентября, 07:15

Наука

В октябре продолжительность светлого времени суток уменьшится на два часа

В октябре продолжительность светлого времени суток уменьшится на два часа

Световой день становится короче. Уже сейчас темнеет примерно в 18:00. В Московском планетарии рассказали, что в течение октября длительность светового дня уменьшится на 2 часа 15 минут, и к концу следующего месяца солнце будет видно только около 9 часов в сутки.

При этом в последние дни наблюдается необычная активность Солнца. В Российской академии наук сообщили, что накануне на звезде произошла самая мощная за последние три месяца вспышка. Магнитные бури возможны 29 сентября. В связи с этим метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

