Индийский луноход не сможет сфотографировать обломки российского аппарата "Луна-25"

Сфотографировать обломки российского аппарата "Луна-25" не получится. Индийский луноход хоть и сел примерно в том же районе, но его функции сильно ограничены. В частности, он не способен перемещаться на дальние расстояния. Как заявили ученые, для этого нужен более сложный аппарат.

Точкой приземления российского и индийского аппаратов был назначен Южный полюс. Российский аппарат "Луна-25" должен был сесть на два дня раньше, но потерпел крушение при сходе на предпосадочную орбиту. Луноход Индии прилунился штатно 23 августа.

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