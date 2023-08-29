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Наука

Индийский луноход не сможет сфотографировать обломки российского аппарата "Луна-25"

Индийский луноход не сможет сфотографировать обломки российского аппарата "Луна-25"

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Сфотографировать обломки российского аппарата "Луна-25" не получится. Индийский луноход хоть и сел примерно в том же районе, но его функции сильно ограничены. В частности, он не способен перемещаться на дальние расстояния. Как заявили ученые, для этого нужен более сложный аппарат.

Точкой приземления российского и индийского аппаратов был назначен Южный полюс. Российский аппарат "Луна-25" должен был сесть на два дня раньше, но потерпел крушение при сходе на предпосадочную орбиту. Луноход Индии прилунился штатно 23 августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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