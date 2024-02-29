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Новости

29 февраля, 21:45

Происшествия

Новости часа: спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости часа: спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: запущенный с космодрома "Восточный" спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" достигла околоземной орбиты

Ракета "Союз" с аппаратом "Метеор-М" и 18 спутниками стартовала с Восточного

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Телеканал Москва 24 собрал главные новости в стране к этому часу. Спутник "Метеор-М" выведен на орбиту. Его запустили с космодрома "Восточный", сообщили в Роскосмосе.

Пожар случился на списанном ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге. Судно подлежит утилизации и стоит в порту, рассказали в МЧС. В ходе инцидента никто не пострадал, огонь потушили.

Кроме того, в Сочи уже собирают урожай апельсинов. Как рассказывают фермеры, есть фрукты можно уже сейчас, но пока плоды с кислинкой.

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наукапроисшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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