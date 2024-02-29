Новости часа: спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Телеканал Москва 24 собрал главные новости в стране к этому часу. Спутник "Метеор-М" выведен на орбиту. Его запустили с космодрома "Восточный", сообщили в Роскосмосе.

Пожар случился на списанном ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге. Судно подлежит утилизации и стоит в порту, рассказали в МЧС. В ходе инцидента никто не пострадал, огонь потушили.

Кроме того, в Сочи уже собирают урожай апельсинов. Как рассказывают фермеры, есть фрукты можно уже сейчас, но пока плоды с кислинкой.