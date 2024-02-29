Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

Космический аппарат "Метеор-М" выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Аппарат будет следить за климатом и проводить мониторинг Северного морского пути. Отмечается, что разгонный блок "Фрегат" продолжает выведение на целевые орбиты 17 российских и один зарубежный спутник.

В Иркутске в данный момент спасатели тушат крупный пожар. Там горит крыша жилого дома на площади около 300 квадратных метров. К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники. Известно, что из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще троих спасли пожарные.

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