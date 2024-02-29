Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 февраля, 12:00

Наука

Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

Новости регионов: космический аппарат "Метеор-М" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" достигла околоземной орбиты

Ракета "Союз" с аппаратом "Метеор-М" и 18 спутниками стартовала с Восточного

Ракету "Союз-2.1б" с малыми спутниками запустят с Восточного

"Мослекторий": Максим Кораблев – про беспроводное электричество

"Актуальный репортаж": награждение молодых ученых до 36 лет прошло в столице

"Мослекторий": Ксения Ефремова – о морских обитателях

"Мослекторий": Мария Назарова – о Римской цивилизации

На Солнце произошло три мощных вспышки

"Мослекторий": Василий Горбунов – о вулканах

Космический аппарат "Метеор-М" выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Об этом сообщили в "Роскосмосе". Аппарат будет следить за климатом и проводить мониторинг Северного морского пути. Отмечается, что разгонный блок "Фрегат" продолжает выведение на целевые орбиты 17 российских и один зарубежный спутник.

В Иркутске в данный момент спасатели тушат крупный пожар. Там горит крыша жилого дома на площади около 300 квадратных метров. К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники. Известно, что из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще троих спасли пожарные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукапроисшествияпожаррегионывидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика