Ракету "Союз-2.1б" с малыми спутниками запустят с Восточного

На космодроме Восточный готовят к запуску ракету "Союз-2.1б". Специальная комиссия разрешила ее заправку и установку на стартовой площадке. Корабль доставит на орбиту 17 российских и один иранский малый спутник.

Жители Каспийска в Дагестане заметили, как множество птиц кружат над одной из улиц города. Такой феномен ученые называют мурмурацией. Обычно это явление можно наблюдать ранней весной.

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