29 февраля, 07:45Наука
Ракету "Союз-2.1б" с малыми спутниками запустят с Восточного
На космодроме Восточный готовят к запуску ракету "Союз-2.1б". Специальная комиссия разрешила ее заправку и установку на стартовой площадке. Корабль доставит на орбиту 17 российских и один иранский малый спутник.
Жители Каспийска в Дагестане заметили, как множество птиц кружат над одной из улиц города. Такой феномен ученые называют мурмурацией. Обычно это явление можно наблюдать ранней весной.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.