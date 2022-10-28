Корабль "Прогресс" с оборудованием и новогодними подарками пристыковался к МКС. Он стартовал в ночь на среду, 26 октября, с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС более двух с половиной тонн грузов – топливо, воду, азот, а также различное оборудование и материалы.

Новогодние подарки подготовили родные космонавтов и группа психологической поддержки. Космонавты пообещали, что не будут открывать их до 31 декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.