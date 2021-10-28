Украшенный хохломой "Союз" стартовал с Байконура. На ракете изображены стикеры в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Она выведет на орбиту грузовой "Прогресс". До МКС он будет лететь двое суток. Стыковка намечена на 30 октября.

На станцию доставят топливо, оборудование, воду и кислород в баллонах, одежду и продукты, в том числе и для новогоднего стола. Для экипажа на борт грузовика загрузили яблоки, апельсины, йогурты, салаты. И космонавты ждут сюрпризы и подарки из дома к праздникам.

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