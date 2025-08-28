Около ста новых пятен появилось на Солнце за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук.

По словам и. о. заведующего отделом физики Солнца Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Леонида Леденцова, много различных пятин развивается на Солнце в отдельных активных областях, где происходят вспышки.

Они случаются регулярно, но в целом на данный момент количество этих областей уменьшается.

