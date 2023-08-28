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16:30

Наука

Индийский луноход передал первые данные о температуре поверхности спутника Земли

Индийский луноход передал первые данные о температуре поверхности спутника Земли

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Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли

Новые данные, которые передал индийский луноход, во многом меняют представления о Южном полюсе Луны. Об этом говорят ученые.

Лунная поверхность оказалась намного горячее, чем предполагалось ранее. Температура поверхности спутника Земли составляет 70 градусов по Цельсию.

Отмечается, что лунный грунт изучают в первую очередь для того, чтобы в будущем построить там станцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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