Индийский луноход передал первые данные о температуре поверхности спутника Земли

Новые данные, которые передал индийский луноход, во многом меняют представления о Южном полюсе Луны. Об этом говорят ученые.

Лунная поверхность оказалась намного горячее, чем предполагалось ранее. Температура поверхности спутника Земли составляет 70 градусов по Цельсию.

Отмечается, что лунный грунт изучают в первую очередь для того, чтобы в будущем построить там станцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.