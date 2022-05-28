Оспу обезьян выявили уже в 20 странах – ВОЗ

В ВОЗ сообщили, что оспа обезьян выявлена уже в 20-ти странах, включая Европу, и специалисты пытаются понять происхождение этой вспышки.

В аэропорту Красноярска появились люди в защитных костюмах – там прошли учения на случай завоза опасных инфекций. Ранее сообщалось, речь идет про оспу обезьян, но потом уточнили, что тренировка была посвящена холере. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.