С Восточного запустили ракету Союз со спутниками OneWeb. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" прошел штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ракета доставит на орбиту 36 спутников. Операция пройдет в девять этапов и продлится до ночи. Это четвертый полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный.

К концу 2022 года планируют развернуть почти 650 спутников. Это позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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