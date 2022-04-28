Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос с борта МКС. Им предстоит подготовить и впервые включить европейский манипулятор ERA – это своеобразная большая рука. Она сможет перемещать различные грузы снаружи российского сегмента МКС, а также выносить их наружу со станции и обратно.

По предварительным данным, работа в открытом космосе должна занять 6 часов 43 минуты. За действиями космонавтов можно наблюдать в онлайн-режиме на сайте "Роскосмоса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.