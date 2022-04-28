Космонавты приступили к выходу в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Денис Матвеев открыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции и приступили ко второму за время экспедиции выходу в открытый космос в рамках работ по подготовке манипулятора ERA к работе.

Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в Конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Росгвардейцы нашли в школе Харьковской области учебники, пропагандирующие нацизм.