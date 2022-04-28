Космонавты выйдут с МКС в открытый космос 28 апреля

В четверг, 28 апреля, российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев выходят в открытый космос. Это уже их второй выход за время экспедиции на МКС.

За действиями космонавтов можно наблюдать в режиме-онлайн трансляции на сайте "Роскосмоса".

Цель выхода – подготовка дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.