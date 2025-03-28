Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 07:30

Наука

Солнечная вспышка может вызвать магнитную бурю 28 марта

Солнечная вспышка может вызвать магнитную бурю 28 марта

"Мослекторий": Леонид Зотов – о Земле и времени

Москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение 29 марта

Новости регионов: в Приморье из-за гололедицы произошел транспортный коллапс

Молодых ученых Москвы пригласили на конкурс

"Мослекторий": Исхак Фархутдинов – о драгоценных камнях

"Мослекторий": Александр Ершов – о городах-призраках

Необычные светящиеся спирали заметили в небе российских регионов

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 марта

На Солнце произошла мощная вспышка, достигшая четвертого класса из пяти возможных. По данным специалистов, это может вызвать магнитную бурю в пятницу, 28 марта, которая способна повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электронных устройств.

Однако, по прогнозам ученых, возмущения магнитосферы будут кратковременными. Уже к субботе, 29 марта, геомагнитная обстановка стабилизируется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика