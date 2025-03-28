Солнечная вспышка может вызвать магнитную бурю 28 марта

На Солнце произошла мощная вспышка, достигшая четвертого класса из пяти возможных. По данным специалистов, это может вызвать магнитную бурю в пятницу, 28 марта, которая способна повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электронных устройств.

Однако, по прогнозам ученых, возмущения магнитосферы будут кратковременными. Уже к субботе, 29 марта, геомагнитная обстановка стабилизируется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.