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Новости

28 марта, 20:00

Экономика

Новости часа: "Роскосмос" рассказал о многоразовой ракете "Корона"

Новости часа: "Роскосмос" рассказал о многоразовой ракете "Корона"

"Роскосмос" рассказал о возвращении "Союза МС-22" на Землю

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Корабль "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана

Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России создают многоразовую ракету "Корона". Она сможет выводить груз на орбиту и возвращать обратно, заявили в "Роскосмосе".

Вылов минтая в РФ в 2023 году вырос на 16%, сельди – на 5%, трески – на 7%. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Париже на акциях протеста начались беспорядки, больше 20 человек задержаны. Об этом инциденте стало известно в СМИ.

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