Новости часа: "Роскосмос" рассказал о многоразовой ракете "Корона"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России создают многоразовую ракету "Корона". Она сможет выводить груз на орбиту и возвращать обратно, заявили в "Роскосмосе".

Вылов минтая в РФ в 2023 году вырос на 16%, сельди – на 5%, трески – на 7%. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Париже на акциях протеста начались беспорядки, больше 20 человек задержаны. Об этом инциденте стало известно в СМИ.