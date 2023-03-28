Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщил Центр управления полетами.

В Москве построят дополнительные вестибюли и переходы, которые свяжут станции БКЛ с радиальными линиями. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300 в Херсонской области. Это данные Минобороны РФ.