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Политика

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Корабль "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана

Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара 27 марта

В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы

Новости регионов: северное сияние зафиксировали почти во всех регионах РФ 25–26 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщил Центр управления полетами.

В Москве построят дополнительные вестибюли и переходы, которые свяжут станции БКЛ с радиальными линиями. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300 в Херсонской области. Это данные Минобороны РФ.

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