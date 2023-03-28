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Наука

Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

Корабль "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана

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Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

Решение о спуске приняли из-за разгерметизации внешнего контура радиатора. Поврежденная часть находилась в отсеке, который планово отделился от спускаемого аппарата и сгорел в атмосфере.

На землю вернулось около 218 килограммов грузов, среди них – результаты научных экспериментов и оборудование станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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