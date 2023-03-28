Корабль "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана

Спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщили в Центре управления полетами. Он вернулся на Землю без экипажа.

Решение о спуске приняли из-за разгерметизации внешнего контура радиатора. Поврежденная часть находилась в отсеке, который планово отделился от спускаемого аппарата и сгорел в атмосфере. На землю вернулось около 218 килограммов грузов, среди них – результаты научных экспериментов и оборудование станции.

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