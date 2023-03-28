Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты, сообщили из Центра управления полетами. На кадрах видно, как аппарат приближается к Земле.

Он должен приземлиться к юго-востоку от казахстанского города Жезказган. На нем порядка 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.