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14:45

Наука

Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

Космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты

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Поврежденный космический корабль "Союз МС-22" начал сходить с орбиты, сообщили из Центра управления полетами. На кадрах видно, как аппарат приближается к Земле.

Он должен приземлиться к юго-востоку от казахстанского города Жезказган. На нем порядка 218 килограммов грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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